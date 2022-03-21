Удар оккупантов по ТЦ в Киеве: задержали тиктокера, который выложил в соцсети фотографии военных и техники ВСУ

Цитата

“Был задержан за то, что выложил видео передвижения техники 24 числа в Тик-Ток. Техника была в районе торгового центра “Ретровиль”. Там были “Акации”. Я полностью признал и осознал свою ошибку, и искренне прошу извинения всем, кому причинил боль”, - сказал киевлянин.

Детали

Мужчина добавил, что “не рекомендует” публиковать в соцсетях кадры с передвижением техники.

Напомним

В Подольском районе Киева в воскресенье вечером раздались взрывы. Из-за вражеского обстрела загорелись торговый центр и автомобили на парковке.

Как стало известно сегодня, в результате ночного ракетного обстрела оккупантами Подольского района столицы - масштабные разрушения и восемь погибших, начато расследование.