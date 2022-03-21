Внаслідок ворожого удару по Подільському району Києва загинуло 8 людей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Внаслідок нічного ракетного обстрілу окупантами Подільського району столиці - масштабні руйнування та вісім загиблих, розпочато розслідування. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"За попередніми даними, восьмеро людей загинуло. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється", - повідомили у прокуратурі.
"Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - вказали в ОГП.
Деталі
Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці.
Внаслідок ворожого обстрілу та виниклої пожежі зазнав руйнувань торговельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.
На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочин.
Раніше
Було відомо про 4 загиблих у Подільському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу.