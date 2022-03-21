У Подільському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Подільському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи, 1 людина травмована. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
О 2:18 пожежу рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація пожежі триває.
На місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 осіб особового складу.
"На місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Інформація уточнюється" - зазначають рятувальники.
Контекст
У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи. Через ворожий обстріл зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.