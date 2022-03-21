В Подольском районе Киева в результате вражеского обстрела погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Подольском районе Киева в результате вражеского обстрела погибло 4 человека, 1 человек травмирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В 2:18 пожар спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.
На месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 человек личного состава.
"На месте погибло 4 человека и 1 травмирован. Информация уточняется", - отмечают спасатели.
Контекст
В Подольском районе Киева в воскресенье вечером прозвучали взрывы. Через вражеский обстрел занялись торговый центр и автомобили на парковке.