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19:03 • 64245 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 112811 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 104011 просмотра

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В Подольском районе Киева в результате вражеского обстрела погибли 4 человека

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В Подольском районе Киева в результате вражеского обстрела погибло 4 человека, 1 человек травмирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В 2:18 пожар спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.

На месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 человек личного состава.

"На месте погибло 4 человека и 1 травмирован. Информация уточняется", - отмечают спасатели.

Контекст

В Подольском районе Киева в воскресенье вечером прозвучали взрывы. Через вражеский обстрел занялись торговый центр и автомобили на парковке.

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