Вибухи у Подільському районі Києва: є загиблий

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"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгівельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час — один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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