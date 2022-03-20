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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Вибухи у Подільському районі Києва: є загиблий

Вибухи у Подільському районі Києва: є загиблий

Київ • УНН

 • 237317 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи. Повідомляється про одного загиблого. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгівельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час — один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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