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19:03 • 65859 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 113618 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109496 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 104336 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 86224 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 88678 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 77930 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Взрывы в Подольском районе Киева: есть погибший

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В Подольском районе Киева в воскресенье вечером прогремели взрывы. Сообщается об одном погибшем. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время-один погибший. Все службы - спасательные, медики и полиция работают на месте. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним

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