Взрывы в Подольском районе Киева: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Подольском районе Киева в воскресенье вечером прогремели взрывы. Сообщается об одном погибшем. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
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"Спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время-один погибший. Все службы - спасательные, медики и полиция работают на месте. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним
В Киеве обломки вражеского снаряда попали в многоэтажный дом.