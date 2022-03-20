Взрывы в Подольском районе Киева: есть погибший

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"Спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время-один погибший. Все службы - спасательные, медики и полиция работают на месте. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве обломки вражеского снаряда попали в многоэтажный дом.