У Києві уламки ворожого снаряду влучили в багатоповерховий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві в багатоповерховий будинок у Святошинському районі влучили уламки ворожого снаряду, евакуювали шістьох осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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"20 березня о 13:59 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці", — йдеться в повідомленні.
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Після прибуття рятувальники встановили, що внаслідок влучання уламків снаряду загорівся балкон четвертого поверху 10-поверхового житлового будинку та два приватні автомобілі.
"О 14:24 загоряння локалізовано та о 14:41 - ліквідовано. На місці задіяно 7 одиниць пожежної техніки та 25 осіб особового складу.
Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, евакуйовано 6 осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше у Дарницькому районі Києва внаслідок ракетного удару російських окупантів було пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки.