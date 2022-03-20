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У Києві уламки ворожого снаряду влучили в багатоповерховий будинок

У Києві уламки ворожого снаряду влучили в багатоповерховий будинок

Київ • УНН

 • 246345 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві в багатоповерховий будинок у Святошинському районі влучили уламки ворожого снаряду, евакуювали шістьох осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Цитата

"20 березня о 13:59 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Після прибуття рятувальники встановили, що внаслідок влучання уламків снаряду загорівся балкон четвертого поверху 10-поверхового житлового будинку та два приватні автомобілі.

"О 14:24 загоряння локалізовано та о 14:41 - ліквідовано. На місці задіяно 7 одиниць пожежної техніки та 25 осіб особового складу.

Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, евакуйовано 6 осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше у Дарницькому районі Києва внаслідок ракетного удару російських окупантів було пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. 

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