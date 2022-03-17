Неспокійна ніч у Києві: окупанти пошкодили дві багатоповерхівки у Дарницькому районі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Дарницькому районі Києва внаслідок ракетного удару російських окупантів було пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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"Ніч проти 17 березня у Києві пройшла неспокійно. Внаслідок ракетного удару у місті постраждали два багатоповерхові житлові будинки у Дарницькому районі", — ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, одна людина загинула, четверо дістали поранення, двох з них госпіталізовано.
На місці продовжують працювати рятувальники та медики.
Нагадаємо
Спочатку було відомо, що через влучання уламків російської ракети приблизно о 5:00 у Дарницькому районі столиці загорілася одна багатоповерхівка.