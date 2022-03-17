Неспокойная ночь в Киеве: оккупанты повредили две многоэтажки в Дарницком районе

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В Дарницком районе Киева в результате ракетного удара российских оккупантов были повреждены два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

"Ночь на 17 марта в Киеве прошла неспокойно. В результате ракетного удара в городе пострадали два многоэтажных жилых дома в Дарницком районе", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек погиб, четверо получили ранения, двое из них госпитализированы.

На месте продолжают работать спасатели и медики.

Напомним

Сначала было известно, что из-за попадания обломков российской ракеты примерно в 5:00 в Дарницком районе столицы загорелась одна многоэтажка.

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