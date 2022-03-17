Неспокойная ночь в Киеве: оккупанты повредили две многоэтажки в Дарницком районе

Детали

"Ночь на 17 марта в Киеве прошла неспокойно. В результате ракетного удара в городе пострадали два многоэтажных жилых дома в Дарницком районе", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек погиб, четверо получили ранения, двое из них госпитализированы.

На месте продолжают работать спасатели и медики.

Напомним

Сначала было известно, что из-за попадания обломков российской ракеты примерно в 5:00 в Дарницком районе столицы загорелась одна многоэтажка.