Неспокойная ночь в Киеве: оккупанты повредили две многоэтажки в Дарницком районе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Дарницком районе Киева в результате ракетного удара российских оккупантов были повреждены два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
"Ночь на 17 марта в Киеве прошла неспокойно. В результате ракетного удара в городе пострадали два многоэтажных жилых дома в Дарницком районе", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, один человек погиб, четверо получили ранения, двое из них госпитализированы.
На месте продолжают работать спасатели и медики.
Напомним
Сначала было известно, что из-за попадания обломков российской ракеты примерно в 5:00 в Дарницком районе столицы загорелась одна многоэтажка.