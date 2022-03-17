В Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети зруйнувалася та загорілася багатоповерхівка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Дарницькому районі столиці через попадання уламків збитої ракети загорілася багатоповерхівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС Києва.
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Сталася подія о пятій ранку в Дарницькому районі столиці.
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"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі. О 5:49 займання на площі 20 кв. м ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Проводиться евакуація людей з 11-го та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи по розбиранню конструкцій та пошуку людей.
На місці працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.
За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 32 особи. Постраждало 3 особи. Загинула 1 особа. Інформація уточнюється.
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