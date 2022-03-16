Окупанти знову обстріляли Київ: снаряди потрапили у кілька приватних будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики. Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили", - написав Кличко.
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За його словами, пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.
Нагадаємо
Зранку 16 березня російські окупанти атакували Київ. В результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.