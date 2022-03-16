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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 207 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Києві ворожа ракета влучила в багатоповерхівку

У Києві ворожа ракета влучила в багатоповерхівку

Київ • УНН

 • 455976 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Зранку 16 березня російські окупанти атакували Київ. В результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.

 

Деталі 

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі.

О 7:45 пожежу ліквідовано. Проводяться аварійно-рятувальні заходи по розбиранню конструкцій будівлі та пошуку людей.

На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.

За попередньою інформацією, постраждало 2 особи, евакуйовано 35 осіб.

Нагадаємо 

В Одеській області окупанти здійснили ракетно-артилерійський обстріл узбережжя.

Українські Національні Новини

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