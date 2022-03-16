У Києві ворожа ракета влучила в багатоповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Зранку 16 березня російські окупанти атакували Київ. В результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
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На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.
Рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі.
О 7:45 пожежу ліквідовано. Проводяться аварійно-рятувальні заходи по розбиранню конструкцій будівлі та пошуку людей.
На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.
За попередньою інформацією, постраждало 2 особи, евакуйовано 35 осіб.
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