В Одеській області окупанти здійснили ракетно-артилерійський обстріл узбережжя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Одеській області в районі села Тузли з російських кораблів був обстріляний берег. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, передає УНН.
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Російські окупанти з кораблів здійснили ракетний і артилерійський обстріл українського берега.
"Випустили величезну кількість боєприпасів з великої дистанції. Хотіли промацати систему берегової оборони. Результату не досягли", - зазначив Геращенко.
Також він додав, що спроб висаджувати десант не було.
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