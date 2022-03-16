Окупанти застрелили цивільного, який стояв із піднятими руками
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Під Києвом окупанти вбили цивільного, який стояв з піднятими руками. Німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину російських військових проти мирного населення. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної політики у Facebook, передає УНН.
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Німецьке медіа ZDF Frontal оприлюднило відео з дрона, на якому зафіксовано, як російські окупанти під Києвом розстріляли цивільного мешканця, який підняв руки вгору.
"Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя", – зазначило видання.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну війська рф випустили понад 950 ракет.