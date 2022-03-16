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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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З початку вторгнення в Україну війська рф випустили понад 950 ракет

З початку вторгнення в Україну війська рф випустили понад 950 ракет

Київ • УНН

 • 144014 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. За інформацією представника Пентагону, війська російської федерації за час війни випустили понад 950 ракет по Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі 

Як додав представник Пентагону, російські та українські сили залучили приблизно 90% свого наявного бойового потенціалу у бойових діях.

США оцінюють, що російські війська досягли обмеженого або й взагалі відсутнього прогресу у досягненні своїх цілей, заявив чиновник.

За оцінками США, російські сили досі перебувають за 15-20 км на північний схід від Києва і за близько 20-30 км на схід від столиці України.

Нагадаємо 

Втрати України через вторгнення росії становлять 565 мільярдів доларів.

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