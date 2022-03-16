З початку вторгнення в Україну війська рф випустили понад 950 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За інформацією представника Пентагону, війська російської федерації за час війни випустили понад 950 ракет по Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Як додав представник Пентагону, російські та українські сили залучили приблизно 90% свого наявного бойового потенціалу у бойових діях.
США оцінюють, що російські війська досягли обмеженого або й взагалі відсутнього прогресу у досягненні своїх цілей, заявив чиновник.
За оцінками США, російські сили досі перебувають за 15-20 км на північний схід від Києва і за близько 20-30 км на схід від столиці України.
Нагадаємо
Втрати України через вторгнення росії становлять 565 мільярдів доларів.