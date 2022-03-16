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С начала вторжения в Украину войска рф выпустили более 950 ракет

Киев • УНН

 • 144014 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. По информации представителя Пентагона, войска российской федерации за время войны выпустили более 950 ракет по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как добавил представитель Пентагона, российские и украинские силы привлекли примерно 90% своего имеющегося боевого потенциала в боевых действиях.

США оценивают, что российские войска достигли ограниченного или вообще отсутствующего прогресса в достижении своих целей, заявил чиновник.

По оценкам США, российские силы до сих пор находятся в 15-20 км к северо-востоку от Киева и в 20-30 км к востоку от столицы Украины.

Напомним

Потери Украины из-за вторжения россии составляют 565 миллиардов долларов.

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