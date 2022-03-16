С начала вторжения в Украину войска рф выпустили более 950 ракет

Детали

Как добавил представитель Пентагона, российские и украинские силы привлекли примерно 90% своего имеющегося боевого потенциала в боевых действиях.

США оценивают, что российские войска достигли ограниченного или вообще отсутствующего прогресса в достижении своих целей, заявил чиновник.

По оценкам США, российские силы до сих пор находятся в 15-20 км к северо-востоку от Киева и в 20-30 км к востоку от столицы Украины.

Напомним

Потери Украины из-за вторжения россии составляют 565 миллиардов долларов.