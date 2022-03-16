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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Втрати України через вторгнення росії становлять 565 мільярдів доларів – Шмигаль

Втрати України через вторгнення росії становлять 565 мільярдів доларів – Шмигаль

Київ • УНН

 • 79113 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Через вторгнення росії втрати України складають 565 мільярдів доларів. Такі розрахунки представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з главами урядів Польщі, Словенії та Чехії, передає УНН.

Цитата 

"Попередні розрахунки говорять, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять 565 мільярдів доларів США. Власне, це кошти, які будуть необхідні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів", - повідомив Шмигаль.

Деталі

Також він додав, що український уряд працюватиме над тим, щоб кошти і майно росії за кордоном були заарештовані.

"Ми віримо, що країни-партнери також приєднаються до цього масштабного плану", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо 

Окупанти втратили до 40% своїх наступальних підрозділів.

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