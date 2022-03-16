Втрати України через вторгнення росії становлять 565 мільярдів доларів – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Через вторгнення росії втрати України складають 565 мільярдів доларів. Такі розрахунки представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з главами урядів Польщі, Словенії та Чехії, передає УНН.
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"Попередні розрахунки говорять, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять 565 мільярдів доларів США. Власне, це кошти, які будуть необхідні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів", - повідомив Шмигаль.
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Також він додав, що український уряд працюватиме над тим, щоб кошти і майно росії за кордоном були заарештовані.
"Ми віримо, що країни-партнери також приєднаються до цього масштабного плану", - наголосив прем'єр-міністр.
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