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Потери Украины из-за вторжения россии составляют 565 миллиардов долларов - Шмигаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Из-за вторжения россии потери Украины составляют 565 миллиардов долларов. Такие расчеты представил премьер-министр Денис Шмигаль после встречи с главами правительств Польши, Словении и Чехии, передает УНН.

Цитата

"Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют 565 миллиардов долларов США. Собственно, это средства, которые будут необходимы, чтобы восстанавливать наше государство — и за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров", - сообщил Шмигаль.

Детали

Также он добавил, что украинское правительство будет работать над тем, чтобы средства и имущество россии за рубежом были арестованы.

"Мы верим, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним

Оккупанты потеряли до 40% своих наступательных подразделений.

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