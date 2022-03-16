Потери Украины из-за вторжения россии составляют 565 миллиардов долларов - Шмигаль

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"Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют 565 миллиардов долларов США. Собственно, это средства, которые будут необходимы, чтобы восстанавливать наше государство — и за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров", - сообщил Шмигаль.

Детали

Также он добавил, что украинское правительство будет работать над тем, чтобы средства и имущество россии за рубежом были арестованы.

"Мы верим, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним

Оккупанты потеряли до 40% своих наступательных подразделений.