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Окупанти втратили до 40% своїх наступальних підрозділів

Окупанти втратили до 40% своїх наступальних підрозділів

Київ • УНН

 • 151986 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Станом на 15 березня вороги втратили (були повністю знищені чи втратили боєздатність) до 40% своїх підрозділів, які стягнули на територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Деталі 

Завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. Водночас, окупанти зупинені на Миколаївському напрямку.

Ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав.

Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України.

На Волинському напрямку дії противника змін не зазнали, основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів 120ї окремої мотомтрілецької бригади (МІНСЬК) Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зазнавши втрат, ворог, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України. Поряд з цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів. Внаслідок ефективних дій ЗС України ворог несе значні втрати в живій силі і техніці.

На Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Має проблеми з забезпеченням військ боєприпасами.

На Слобожанському напрямку противник намагається посилити наявне угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати місто Ізюм. Успіхів не має.

На Донецькому напрямку ворогом прийнято невдалу спробу просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, в результаті чого окупанти зазнали значних втрат та були змушені відійти у вихідне положення.

В районі Попасної противник намагається утримати зайняте положення. Не має успіху в районі Авдіївки.

Найгіршою обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста. Має значні втрати, змушений ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. Внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

"Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. “операції” на території України", - йдеться в повідомленні.

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