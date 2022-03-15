Окупанти втратили до 40% своїх наступальних підрозділів

КИЇВ. 16 березня. УНН. Станом на 15 березня вороги втратили (були повністю знищені чи втратили боєздатність) до 40% своїх підрозділів, які стягнули на територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.