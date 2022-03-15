Окупанти зруйнували 3500 об’єктів інфраструктури України — Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні знищено російськими окупантами повністю або частково 3500 об’єктів інфраструктури. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час прямого включення до загальнонаціонального телемарафону, передає УНН з посиланням на МВС.
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“У нас зруйновано повністю або частково - 3500 об’єктів інфраструктури, в тому числі 230 об’єктів транспортної інфраструктури, 165 об’єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи – повністю або частково зруйновані”, - розповів Монастирський.
Деталі
За його словами, зруйновані заклади освіти, повністю або частково, – 72 об’єкти.
"Заклади охорони здоров’я – 21 об’єкт на території України. Житлові будинки – кількість змінюється щодня. Зараз це понад 2700 зруйнованих будинків. Заклади соціальної сфери – 10. Інші об’єкти, серед яких є будівлі ДСНС України, Національна поліція України тощо – понад 400", - повідомив Монастирський.
Доповнення
11 березня повідомлялося, що російська федерація вже завдала українській інфраструктурі збитків на 119 млрд дол.