Росія вже завдала збитків українській інфраструктурі на 119 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російська Федерація вже завдала українській інфраструктурі збитків на 119 млрд дол. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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“Коли Офіс Президента вчора-позавчора заявляв про понад 100 млрд доларів – вони говорили про об’єкти інфраструктури. На сьогодні, ця цифра дещо уточнена, це 119 млрд дол. На жаль, з кожним наступним днем війни ця цифра буде зростати”, - сказав Кудін.
Деталі
За його словами, наразі уряд готує позови до міжнародних судів для, того, щоб змусити Росію відшкодовувати ці збитки.
Він наголосив, що дуже важливо зібрати якомога більше свідчень про шкоду, якої завдала окупаційна армія РФ.
Доповнення
9 березня повідомлялося, що збитки енергетичній інфраструктурі внаслідок вторгнення РФ в Україні оцінюються у десятки мільярдів гривень. Та після перемоги над ворогом Україна відновить всі об’єкти енергетичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень або руйнувань внаслідок військової агресії РФ.