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Збитки енергетичній інфраструктурі від війни оцінюються у десятки мільярдів гривень: де найпроблемніші ділянки

Збитки енергетичній інфраструктурі від війни оцінюються у десятки мільярдів гривень: де найпроблемніші ділянки

Київ • УНН

 • 95680 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Збитки енергетичній інфраструктурі внаслідок вторгнення РФ в Україні оцінюються у десятки мільярдів гривень. Та після перемоги над ворогом Україна відновить всі об’єкти енергетичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень або руйнувань внаслідок військової агресії рф. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише УНН.

Цитата

“За попередніми оцінками, об’єктам енергетичної інфраструктури завдано шкоди на десятки мільярдів гривень. Але ми все відбудуємо після нашої перемоги. Ми зробимо енергосистему ще надійнішою і ще сучаснішою, вона буде відповідати найкращим європейським стандартам”, - наголосив Галущенко, якого цитують в Міненерго.

Деталі

Герман Галущенко підкреслив, що ремонтні бригади намагаються відновити газо- та електропостачання населених пунктів якомога швидше. Водночас проведення робіт ускладнюють бойові дії.

“Найбільш серйозні проблеми зараз на ділянці газопроводу “Донецьк-Маріуполь”. Там великий розрив. Але ведуться активні бойові дії. Там стоять бригади готові моментально піти на усунення, але чекаємо відповідних можливостей з точки зору безпеки”, - зазначив міністр.

Також серед проблемних щодо відновлення газо- та електропостачання очільник Міненерго назвав райони на північ від Києва: “Там теж ведуться активні бойові дії. Нам вдалося відновити електропостачання деяким містечкам, але для багатьох проблеми залишаються”.

Водночас в цілому українська енергосистема працює стабільно, підкреслив Герман Галущенко. Він нагадав, що Україна 13-й день працює в ізольованому режиму. “І працює доволі успішно, забезпечуючи технічні параметри, які мають бути в енергосистемі, зокрема частоту 50 Гц”, - вказав він.

Доповнення

Збитки для транспортної інфраструктури, завдані війною, на сьогодні становлять понад 10 млрд доларів, вказали у Мінінфраструктури.

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