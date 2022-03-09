Убытки энергетической инфраструктуре от войны оцениваются в десятки миллиардов гривен: где самые проблемные участки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Убытки энергетической инфраструктуре вследствие вторжения РФ в Украину оцениваются в десятки миллиардов гривен. Но после победы над врагом Украина восстановит все объекты энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения вследствие военной агрессии рф. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет УНН.
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“По предварительным оценкам, объектам энергетической инфраструктуры нанесен ущерб на десятки миллиардов гривен. Но мы все отстроим после нашей победы. Мы сделаем энергосистему еще надежнее и еще современнее, она будет соответствовать лучшим европейским стандартам”, - подчеркнул Галущенко, которого цитируют в Минэнерго.
Детали
Герман Галущенко подчеркнул, что ремонтные бригады пытаются восстановить газо- и электроснабжение населенных пунктов как можно скорее. В то же время проведение работ осложняют боевые действия.
“Наиболее серьезные проблемы сейчас на участке газопровода “Донецк-Мариуполь”. Там большой разрыв. Но ведутся активные боевые действия. Там стоят бригады, готовые моментально пойти на устранение (последствий - ред.), но ждем соответствующих возможностей с точки зрения безопасности”, - отметил министр.
Также среди проблемных по восстановлению газо- и электроснабжения глава Минэнерго назвал районы к северу от Киева: “Там тоже ведутся активные боевые действия. Нам удалось восстановить электроснабжение некоторым городкам, но для многих проблемы остаются”, - сказал он.
В то же время в целом украинская энергосистема работает стабильно, подчеркнул Герман Галущенко. Он напомнил, что Украина 13-й день работает в изолированном режиме. "И работает довольно успешно, обеспечивая технические параметры, которые должны быть в энергосистеме, в частности частоту 50 Гц", - указал он.
Дополнение
Убытки для транспортной инфраструктуры, причиненные войной, на сегодня составляют более 10 млрд долларов, указали в Мининфраструктуры.