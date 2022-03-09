Убытки энергетической инфраструктуре от войны оцениваются в десятки миллиардов гривен: где самые проблемные участки

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“По предварительным оценкам, объектам энергетической инфраструктуры нанесен ущерб на десятки миллиардов гривен. Но мы все отстроим после нашей победы. Мы сделаем энергосистему еще надежнее и еще современнее, она будет соответствовать лучшим европейским стандартам”, - подчеркнул Галущенко, которого цитируют в Минэнерго.

Детали

Герман Галущенко подчеркнул, что ремонтные бригады пытаются восстановить газо- и электроснабжение населенных пунктов как можно скорее. В то же время проведение работ осложняют боевые действия.

“Наиболее серьезные проблемы сейчас на участке газопровода “Донецк-Мариуполь”. Там большой разрыв. Но ведутся активные боевые действия. Там стоят бригады, готовые моментально пойти на устранение (последствий - ред.), но ждем соответствующих возможностей с точки зрения безопасности”, - отметил министр.

Также среди проблемных по восстановлению газо- и электроснабжения глава Минэнерго назвал районы к северу от Киева: “Там тоже ведутся активные боевые действия. Нам удалось восстановить электроснабжение некоторым городкам, но для многих проблемы остаются”, - сказал он.

В то же время в целом украинская энергосистема работает стабильно, подчеркнул Герман Галущенко. Он напомнил, что Украина 13-й день работает в изолированном режиме. "И работает довольно успешно, обеспечивая технические параметры, которые должны быть в энергосистеме, в частности частоту 50 Гц", - указал он.

Дополнение

Убытки для транспортной инфраструктуры, причиненные войной, на сегодня составляют более 10 млрд долларов, указали в Мининфраструктуры.