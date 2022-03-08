Збитки для транспортної інфраструктури від війни становлять 10 млрд доларів – Кубраков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Збитки для транспортної інфраструктури нанесені війною, на сьогодні становлять понад 10 млрд доларів. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телеканалу Рада, повідомляє УНН.
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За словами міністра, на кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) збитки від російської агресії перевищили 10 млрд доларів.
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"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша – Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно", – заявив Кубраков.
За словами міністра, більшість об’єктів буде відновлено за рік, на відновлення найскладніших знадобиться до 2 років.
"Ми точно переможемо і точно все відбудуємо", – запевнив міністр.