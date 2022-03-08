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Збитки для транспортної інфраструктури від війни становлять 10 млрд доларів – Кубраков

Збитки для транспортної інфраструктури від війни становлять 10 млрд доларів – Кубраков

Київ • УНН

 • 106695 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Збитки для транспортної інфраструктури нанесені війною, на сьогодні становлять понад 10 млрд доларів. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телеканалу Рада, повідомляє УНН.

Деталі

За словами міністра, на кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) збитки від російської агресії перевищили 10 млрд доларів.

Цитата

"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша – Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно", – заявив Кубраков.

За словами міністра, більшість об’єктів буде відновлено за рік, на відновлення найскладніших знадобиться до 2 років.

"Ми точно переможемо і точно все відбудуємо", – запевнив міністр.

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