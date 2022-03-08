Убытки для транспортной инфраструктуры от войны составляют 10 млрд долларов - Кубраков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Убытки для транспортной инфраструктуры нанесенные войной, на сегодня составляют более 10 млрд долларов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телеканала Рада, сообщает УНН.
Детали
По словам министра, на конец прошлой недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) убытки от российской агрессии превысили 10 млрд долларов.
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"Конечно, это трагедия не наша, эта война не наша - Украина защищает интересы всего цивилизованного мира, мы так же будем восстанавливать эту страну не самостоятельно", - заявил Кубраков.
По словам министра, большинство объектов будет восстановлено за год, на восстановление самых сложных понадобится до 2 лет.
"Мы точно одержим победу и точно все отстроим", - заверил министр.