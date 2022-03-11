Россия уже нанесла ущерб украинской инфраструктуре на 119 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН.Российская Федерация уже нанесла украинской инфраструктуре ущерб на 119 млрд долл. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
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“Когда Офис Президента вчера-позавчера заявлял о более 100 млрд долларов - они говорили об объектах инфраструктуры. На сегодня, эта цифра несколько уточнена, это 119 млрд долл. К сожалению, с каждым следующим днем войны эта цифра будет расти”, - сказал Кудин.
Детали
По его словам, сейчас правительство готовит иски в международные суды для того, чтобы заставить Россию возмещать эти убытки.
Он подчеркнул, что очень важно собрать как можно больше свидетельств о вреде, который нанесла оккупационная армия РФ.
Дополнение
9 марта сообщалось, что ущерб энергетической инфраструктуре в результате вторжения РФ в Украине оцениваются в десятки миллиардов гривен. Но после победы над врагом Украина восстановит все объекты энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения вследствие военной агрессии РФ.