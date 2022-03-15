Оккупанты разрушили 3500 объектов инфраструктуры Украины — Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине уничтожено российскими оккупантами полностью или частично 3500 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время прямого включения в общенациональный телемарафон, передает УНН со ссылкой на МВД.
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“У нас разрушено полностью или частично - 3500 объектов инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как подстанции и газопроводы - полностью или частично разрушены”, - рассказал Монастырский.
Детали
По его словам, разрушенные учебные заведения, полностью или частично, - 72 объекта.
"Учреждения здравоохранения - 21 объект на территории Украины. Жилые дома - количество меняется ежедневно. Сейчас это более 2700 разрушенных домов. Учреждения социальной сферы - 10. Другие объекты, среди которых есть здания ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины и тому подобное - более 400", - сообщил Монастырский.
Дополнение
11 марта сообщалось, что российская федерация уже нанесла украинской инфраструктуре ущерб на 119 млрд долл.