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Оккупанты разрушили 3500 объектов инфраструктуры Украины — Монастырский

Оккупанты разрушили 3500 объектов инфраструктуры Украины — Монастырский

Киев • УНН

 • 76194 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине уничтожено российскими оккупантами полностью или частично 3500 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время прямого включения в общенациональный телемарафон, передает УНН со ссылкой на МВД.

Цитата

“У нас разрушено полностью или частично - 3500 объектов инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как подстанции и газопроводы - полностью или частично разрушены”, - рассказал Монастырский.

Детали

По его словам, разрушенные учебные заведения, полностью или частично, - 72 объекта.

"Учреждения здравоохранения - 21 объект на территории Украины. Жилые дома - количество меняется ежедневно. Сейчас это более 2700 разрушенных домов. Учреждения социальной сферы - 10. Другие объекты, среди которых есть здания ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины и тому подобное - более 400", - сообщил Монастырский.

Дополнение

11 марта сообщалось, что российская федерация уже нанесла украинской инфраструктуре ущерб на 119 млрд долл.

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