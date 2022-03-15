Оккупанты потеряли до 40% своих наступательных подразделений

Детали

Задача по разгрому группировок ВС Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время, оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

Враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительной переброски на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, которые понесли потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств.

Кроме того, по имеющейся информации, российским военным руководством принято решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.

На Волынском направлении действия противника изменений не претерпели, основные усилия сосредоточиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы. Выявлена переброска в приграничные с Украиной районы подразделений 120й отдельной мотомтрелковой бригады (Минск) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Понеся потери, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляет хаотичное минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. Вследствие эффективных действий ВС Украины враг несет значительные потери в живой силе и технике.

На Северском направлении противник в течение дня сосредоточивал усилия на ведении разведки. Имеет проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

На Слобожанском направлении противник пытается усилить имеющееся группировки путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ до города Сумы с южного направления и блокировать город Изюм. Успехов не имеет.

На Донецком направлении врагом принята неудачная попытка продвижения в направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение.

В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.

Худшей обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. Имеет значительные потери, вынужден ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.

"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом потеряно (уничтожено полностью, или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т. н. “Операции” на территории Украины", - говорится в сообщении.

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