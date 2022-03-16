Оккупанты застрелили гражданского, который стоял с поднятыми руками
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Под Киевом оккупанты убили гражданского, который стоял с поднятыми руками. Немецкие журналисты обнародовали доказательство преступления российских военных против мирного населения. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной политики в Facebook, передает УНН.
Детали
Немецкое медиа ZDF Frontal обнародовало видео с дрона, на котором зафиксировано, как российские оккупанты под Киевом расстреляли гражданского жителя, который поднял руки вверх.
"Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах к западу от Киева беспилотник снял, как российские солдаты застрелили мирного жителя", - отметило издание.
Напомним
С начала вторжения в Украину войска рф выпустили более 950 ракет.