Оккупанты застрелили гражданского, который стоял с поднятыми руками

Детали

Немецкое медиа ZDF Frontal обнародовало видео с дрона, на котором зафиксировано, как российские оккупанты под Киевом расстреляли гражданского жителя, который поднял руки вверх.

"Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах к западу от Киева беспилотник снял, как российские солдаты застрелили мирного жителя", - отметило издание.

Напомним

С начала вторжения в Украину войска рф выпустили более 950 ракет.