В Одесской области оккупанты совершили ракетно-артиллерийский обстрел побережья
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Одесской области в районе села Тузлы с российских кораблей был обстрелян берег. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
Детали
Российские оккупанты с кораблей совершили ракетный и артиллерийский обстрел украинского берега.
"Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции. Хотели прощупать систему береговой обороны. Результата не достигли", - отметил Геращенко.
Также он добавил, что попыток высаживать десант не было.
Напомним
Оккупанты застрелили гражданского, который стоял с поднятыми руками.