В Киеве вражеская ракета попала в многоэтажку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Утром 16 марта российские оккупанты атаковали Киев. В результате произошел обвал в жилом доме в Шевченковском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
Детали
На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в результате попадания осколков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.
Спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов из здания и ликвидации отдельных очагов пожара.
В 7:45 пожар ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разборке конструкций здания и поиску людей.
На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.
По предварительной информации, пострадало 2 человека, эвакуировано 35 человек.
Напомним
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