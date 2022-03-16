В Киеве вражеская ракета попала в многоэтажку

Детали

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в результате попадания осколков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

Спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов из здания и ликвидации отдельных очагов пожара.

В 7:45 пожар ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разборке конструкций здания и поиску людей.

На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

По предварительной информации, пострадало 2 человека, эвакуировано 35 человек.

Напомним

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