Оккупанты снова обстреляли Киев: снаряды попали в несколько частных домов

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"Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На данный момент пострадавших не обнаружили", - написал Кличко.

Добавим

По его словам, также поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.

Напомним

Утром 16 марта российские оккупанты атаковали Киев. В результате произошел обвал в жилом доме в Шевченковском районе города.