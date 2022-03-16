Оккупанты снова обстреляли Киев: снаряды попали в несколько частных домов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. Об этом в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Цитата
"Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На данный момент пострадавших не обнаружили", - написал Кличко.
Добавим
По его словам, также поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.
Напомним
Утром 16 марта российские оккупанты атаковали Киев. В результате произошел обвал в жилом доме в Шевченковском районе города.