В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты разрушилась и загорелась многоэтажка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Дарницком районе столицы из-за попадания обломков сбитой ракеты загорелась многоэтажка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Киева.
Детали
Произошло событие в пять утра в Дарницком районе столицы.
Цитата
"На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты, произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также загорание в квартире на 16-м этаже. В 5:49 возгорание на площади 20 кв. М ликвидировано", - говорится в сообщении.
Проводится эвакуация людей из 11-го и высших этажей дома и аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.
На месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.
По предварительной информации, на месте эвакуированы 32 человека. Пострадало 3 человека. Погиб 1 человек. Информация уточняется.
Напомним
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