В Киеве обломки вражеского снаряда попали в многоэтажный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве в многоэтажный дом в Святошинском районе попали обломки вражеского снаряда, эвакуировали шесть человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"20 марта в 13:59 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме Святошинского района столицы", — говорится в сообщении.
Детали
По прибытии спасатели установили, что в результате попадания осколков снаряда загорелся балкон четвертого этажа 10-этажного жилого дома и два частных автомобиля.
"В 14:24 возгорание локализовано и в 14:41 - ликвидировано. На месте задействовано 7 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.
Проводится эвакуация жильцов из здания. Сейчас эвакуированы 6 человек. Информация о пострадавших уточняется", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее в Дарницком районе Киева в результате ракетного удара российских оккупантов были повреждены два многоэтажных жилых дома.