Через ворожий обстріл зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці у Києві: з-під завалів дістали людину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В неділю ввечері, 20 березня, у Подільському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці. З-під завалів дістали людину. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.
На місці задіяно 8 одиниць пожежної техніки та 37 людей особового складу. Ліквідація пожежі триває.
Зазначається, що з-під завалів рятувальники дістали людину.
Доповнення
У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи. Повідомляється про одного загиблого.