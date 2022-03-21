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Через ворожий обстріл зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці у Києві: з-під завалів дістали людину

Через ворожий обстріл зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці у Києві: з-під завалів дістали людину

Київ • УНН

 • 251059 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. В неділю ввечері, 20 березня, у Подільському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці. З-під завалів дістали людину. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі 

Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

На місці задіяно 8 одиниць пожежної техніки та 37 людей особового складу. Ліквідація пожежі триває.

Зазначається, що з-під завалів рятувальники дістали людину. 

Доповнення

У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи. Повідомляється про одного загиблого.

Українські Національні Новини

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