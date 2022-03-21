Через ворожий обстріл зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці у Києві: з-під завалів дістали людину

Деталі

Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

На місці задіяно 8 одиниць пожежної техніки та 37 людей особового складу. Ліквідація пожежі триває.

Зазначається, що з-під завалів рятувальники дістали людину.

Доповнення

У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи. Повідомляється про одного загиблого.