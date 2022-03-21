Через вражеский обстрел занялись торговый центр и автомобили на парковке в Киеве: из-под завалов достали человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В воскресенье вечером, 20 марта, в Подольском районе Киева в результате вражеского обстрела занялись торговый центр и автомобили на парковке. Из-под завалов достали человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра.
На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава. Ликвидация пожара продолжается.
Отмечается, что из-под завалов спасатели достали человека.
Дополнение
В Подольском районе Киева в воскресенье вечером прогремели взрывы. Сообщается об одном погибшем.