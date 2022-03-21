Через вражеский обстрел занялись торговый центр и автомобили на парковке в Киеве: из-под завалов достали человека

Детали

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра.

На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава. Ликвидация пожара продолжается.

Отмечается, что из-под завалов спасатели достали человека.

Дополнение

В Подольском районе Киева в воскресенье вечером прогремели взрывы. Сообщается об одном погибшем.