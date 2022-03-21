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В результате вражеского удара по Подольскому району Киева погибли 8 человек - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 177693 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате ночного ракетного обстрела оккупантами Подольского района столицы - масштабные разрушения и восемь погибших, начато расследование. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"По предварительным данным, восемь человек погибли. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - сообщили в прокуратуре.

"Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - указали в ОГП.

Детали

Установлено, что вечером 20 марта 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили ракетный обстрел Подольского района столицы.

В результате вражеского обстрела и возникшего пожара подвергся разрушениям торговый центр. Повреждены окна в окружающих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

На месте работают спасатели и правоохранители, которые документируют преступление.

Ранее

Было известно о 4 погибших в Подольском районе Киева в результате вражеского обстрела.

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