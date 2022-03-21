В результате вражеского удара по Подольскому району Киева погибли 8 человек - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате ночного ракетного обстрела оккупантами Подольского района столицы - масштабные разрушения и восемь погибших, начато расследование. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Цитата
"По предварительным данным, восемь человек погибли. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - сообщили в прокуратуре.
"Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - указали в ОГП.
Детали
Установлено, что вечером 20 марта 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили ракетный обстрел Подольского района столицы.
В результате вражеского обстрела и возникшего пожара подвергся разрушениям торговый центр. Повреждены окна в окружающих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.
На месте работают спасатели и правоохранители, которые документируют преступление.
Ранее
Было известно о 4 погибших в Подольском районе Киева в результате вражеского обстрела.