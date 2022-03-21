Удар окупантів по ТЦ у Києві: затримали тіктокера, який виклав у соцмережі фотографії військових та техніки ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Служба безпеки України затримала киянина, який виклав у соцмережах фотографії місцезнаходження техніки Збройних сил України у Подільському районі Києва, що призвело до бомбардування району. Відео зізнання оприлюднила СБУ, передає УНН.
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“Був затриманий за те, що виклав відео пересування техніки 24 числа у Тік-Ток. Техніка була в районі торговельного центру “Ретровіль”. Там були “Акації”. Я повністю визнав і усвідомив свою помилку, та щиро прошу вибачення в усіх, кому завдав болю”, - сказав киянин.
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Чоловік додав, що “не рекомендує” публікувати у соцмережах кадри з пересуванням техніки.
Нагадаємо
У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи. Через ворожий обстріл загорілися торговельний центр та автомобілі на парковці.
Як стало відомо сьогодні, внаслідок нічного ракетного обстрілу окупантами Подільського району столиці - масштабні руйнування та вісім загиблих, розпочато розслідування.