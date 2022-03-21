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Удар окупантів по ТЦ у Києві: затримали тіктокера, який виклав у соцмережі фотографії військових та техніки ЗСУ

Удар окупантів по ТЦ у Києві: затримали тіктокера, який виклав у соцмережі фотографії військових та техніки ЗСУ

Київ • УНН

 • 410012 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Служба безпеки України затримала киянина, який виклав у соцмережах фотографії місцезнаходження техніки Збройних сил України у Подільському районі Києва, що призвело до бомбардування району. Відео зізнання оприлюднила СБУ, передає УНН.

Цитата

“Був затриманий за те, що виклав відео пересування техніки 24 числа у Тік-Ток. Техніка була в районі торговельного центру “Ретровіль”. Там були “Акації”. Я повністю визнав і усвідомив свою помилку, та щиро прошу вибачення в усіх, кому завдав болю”, - сказав киянин.

Деталі

Чоловік додав, що “не рекомендує” публікувати у соцмережах кадри з пересуванням техніки.

Нагадаємо

У Подільському районі Києва у неділю ввечері пролунали вибухи. Через ворожий обстріл загорілися торговельний центр та автомобілі на парковці.

Як стало відомо сьогодні, внаслідок нічного ракетного обстрілу окупантами Подільського району столиці - масштабні руйнування та вісім загиблих, розпочато розслідування.

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