Ученые нашли старейшую в мире запись пения кита
Киев • УНН
Запись 1949 года нашли в архивах США во время оцифровки дисков. Ученые сравнят звуки океана прошлого века с современным уровнем шума.
Исследователи обнаружили старейшую известную аудиозапись пения кита, сделанную еще в 1949 году у Бермудских островов. Запись принадлежит горбатому киту и была найдена во время оцифровки старых архивов Океанографического института Вудс-Хоул в США. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Звук случайно зафиксировали ученые, которые тогда тестировали гидролокационные системы вместе с Управлением военно-морских исследований США. Они не знали, что именно слышат, но решили сохранить запись.
Океан тогда был значительно тише
По словам морского биоакустика Питера Тайака, эта запись ценна не только из-за самой песни кита, но и из-за фоновых звуков океана конца 1940-х годов.
Восстановленные записи не только позволяют нам отслеживать звуки китов, но и показывают, каким был звуковой ландшафт океана в конце 1940-х годов
Ученые предполагают, что такие архивные записи помогут понять, как современный шум от судоходства и другой человеческой деятельности влияет на общение китов.
Случайное открытие
Аудио хранилось на пластиковом диске старого диктофона 1940-х годов. Именно благодаря этому носителю запись сохранилась - большинство тогдашних магнитных лент давно испортились.
Горбатые киты известны сложными "песнями", которые используют для общения, поиска партнеров и навигации в океане. Новое открытие дает возможность сравнить современные звуки китов с теми, что звучали более 75 лет назад.
