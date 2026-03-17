$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
88%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Джорджия Мелони
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
General Atomics MQ-9 Reaper

Ученые нашли старейшую в мире запись пения кита

Киев • УНН

 • 2980 просмотра

Запись 1949 года нашли в архивах США во время оцифровки дисков. Ученые сравнят звуки океана прошлого века с современным уровнем шума.

Ученые нашли старейшую в мире запись пения кита
Фото: AP Illustration/Marshall Ritzel

Исследователи обнаружили старейшую известную аудиозапись пения кита, сделанную еще в 1949 году у Бермудских островов. Запись принадлежит горбатому киту и была найдена во время оцифровки старых архивов Океанографического института Вудс-Хоул в США. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Звук случайно зафиксировали ученые, которые тогда тестировали гидролокационные системы вместе с Управлением военно-морских исследований США. Они не знали, что именно слышат, но решили сохранить запись.

Океан тогда был значительно тише

По словам морского биоакустика Питера Тайака, эта запись ценна не только из-за самой песни кита, но и из-за фоновых звуков океана конца 1940-х годов.

Восстановленные записи не только позволяют нам отслеживать звуки китов, но и показывают, каким был звуковой ландшафт океана в конце 1940-х годов

- отметил он.

Ученые предполагают, что такие архивные записи помогут понять, как современный шум от судоходства и другой человеческой деятельности влияет на общение китов.

Случайное открытие

Аудио хранилось на пластиковом диске старого диктофона 1940-х годов. Именно благодаря этому носителю запись сохранилась - большинство тогдашних магнитных лент давно испортились.

Горбатые киты известны сложными "песнями", которые используют для общения, поиска партнеров и навигации в океане. Новое открытие дает возможность сравнить современные звуки китов с теми, что звучали более 75 лет назад.

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Техника
Соединённые Штаты