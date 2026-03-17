Вчені знайшли найстаріший у світі запис співу кита

Київ • УНН

 • 2986 перегляди

Запис 1949 року знайшли в архівах США під час оцифрування дисків. Науковці порівняють звуки океану минулого століття із сучасним рівнем шуму.

Вчені знайшли найстаріший у світі запис співу кита
Фото: AP Illustration/Marshall Ritzel

Дослідники виявили найстаріший відомий аудіозапис співу кита, зроблений ще у 1949 році біля Бермудських островів. Запис належить горбатому киту і був знайдений під час оцифрування старих архівів Океанографічного інституту Вудс-Хоул у США. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Звук випадково зафіксували науковці, які тоді тестували гідролокаційні системи разом з Управлінням військово-морських досліджень США. Вони не знали, що саме чують, але вирішили зберегти запис.

Океан тоді був значно тихішим

За словами морського біоакустика Пітера Тайака, цей запис є цінним не лише через саму пісню кита, а й через фонові звуки океану кінця 1940-х років.

Відновлені записи не лише дозволяють нам відстежувати звуки китів, але й показують, яким був звуковий ландшафт океану наприкінці 1940-х років

- зазначив він.

Вчені припускають, що такі архівні записи допоможуть зрозуміти, як сучасний шум від судноплавства та іншої людської діяльності впливає на спілкування китів.

Випадкове відкриття

Аудіо зберігалося на пластиковому диску старого диктофона 1940-х років. Саме завдяки цьому носію запис зберігся - більшість тодішніх магнітних стрічок давно зіпсувалися.

Горбаті кити відомі складними "піснями", які використовують для спілкування, пошуку партнерів і навігації в океані. Нове відкриття дає можливість порівняти сучасні звуки китів із тими, що звучали понад 75 років тому.

Степан Гафтко

