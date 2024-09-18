Участникам драки в Софиевской Борщаговке объявили подозрения
Киев • УНН
Шестерым участникам конфликта в Софиевской Борщаговке объявили подозрения за хулиганство. Двум дополнительно инкриминируют причинение телесных повреждений правоохранителю, еще одного подозреваемого задержали.
Участникам драки в Софиевской Борщаговке под Киевом объявили о подозрении, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.
Детали
"Следователи сообщили о подозрении шести участникам конфликта по факту хулиганства, совершенного группой лиц по ч. 2 ст. 296 УКУ, из них двум лицам дополнительно по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений ч. 2 ст. 345 УКУ, а также одному из правонарушителей - подозрения объявлены по двум частям - по ч. 1, 2 ст. 296 УКУ", - говорится в сообщении.
Как указали в полиции, во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали еще одного участника конфликта. В отношении него продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним
17 сентября в полицию поступило сообщение, что в селе Софиевская Борщаговка возле одного из ресторанов происходит драка с участием группы лиц.
За бійку в Софіївській Борщагівці затримали 6 людей: відкрито провадження18 сентября 2024, 09:28 • 14141 просмотр