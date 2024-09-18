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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участникам драки в Софиевской Борщаговке объявили подозрения

Участникам драки в Софиевской Борщаговке объявили подозрения

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 19:29  •  5940 просмотра

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Шестерым участникам конфликта в Софиевской Борщаговке объявили подозрения за хулиганство. Двум дополнительно инкриминируют причинение телесных повреждений правоохранителю, еще одного подозреваемого задержали.

Участникам драки в Софиевской Борщаговке под Киевом объявили о подозрении, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

"Следователи сообщили о подозрении шести участникам конфликта по факту хулиганства, совершенного группой лиц по ч. 2 ст. 296 УКУ, из них двум лицам дополнительно по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений ч. 2 ст. 345 УКУ, а также одному из правонарушителей - подозрения объявлены по двум частям - по ч. 1, 2 ст. 296 УКУ", - говорится в сообщении.

Как указали в полиции, во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали еще одного участника конфликта. В отношении него продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним

17 сентября в полицию поступило сообщение, что в селе Софиевская Борщаговка возле одного из ресторанов происходит драка с участием группы лиц.

За бійку в Софіївській Борщагівці затримали 6 людей: відкрито провадження18 сентября 2024, 09:28 • 14141 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
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