Участникам драки в Софиевской Борщаговке объявили подозрения

Участникам драки в Софиевской Борщаговке под Киевом объявили о подозрении, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

"Следователи сообщили о подозрении шести участникам конфликта по факту хулиганства, совершенного группой лиц по ч. 2 ст. 296 УКУ, из них двум лицам дополнительно по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений ч. 2 ст. 345 УКУ, а также одному из правонарушителей - подозрения объявлены по двум частям - по ч. 1, 2 ст. 296 УКУ", - говорится в сообщении.

Как указали в полиции, во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали еще одного участника конфликта. В отношении него продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним

17 сентября в полицию поступило сообщение, что в селе Софиевская Борщаговка возле одного из ресторанов происходит драка с участием группы лиц.

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