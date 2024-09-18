В селе Софиевская Борщаговка под Киевом произошла драка между двумя компаниями. Полиция задержала шестерых участников конфликта, во время которого один из них напал на правоохранителя.
В селе Софиевская Борщаговка под Киевом накануне произошла драка между двумя компаниями. Полиция задержала шестерых участников конфликта, во время которого один из них напал на правоохранителя, открыто производство, сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, 17 сентября в полицию поступило сообщение, что в селе Софиевская Борщаговка вблизи одного из ресторанов происходит драка с участием группы лиц.
«Правоохранители установили, что между двумя компаниями в количестве 13 человек произошел конфликт, который перерос в драку», - сообщили в полиции.
На место происшествия, как указано, оперативно прибыли сотрудники полиции охраны, которые пытались прекратить правонарушение. «Один из участников драки набросился на полицейского. Другой сотрудник применил оружие, осуществив несколько выстрелов в воздух, в результате пострадавшие отсутствуют. Конфликт был прекращен сразу на месте происшествия», - отметили в полиции.
«Шестерых участников конфликта полицейские задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается», - сообщили в полиции.
Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
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