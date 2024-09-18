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Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
  •  35504 просмотра

Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

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Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
  •  74114 просмотра

Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

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«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
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«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

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Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
  •  120230 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  124223 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Эксклюзив
Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью
17 сентября 2024, 07:11  •  119511 просмотра

Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью

Эксклюзив
НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
17 сентября 2024, 06:32  •  111421 просмотра

НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ
17 сентября 2024, 06:18  •  139308 просмотра

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

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Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
16 сентября 2024, 14:45  •  104846 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

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Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
16 сентября 2024, 10:45  •  107503 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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