За бійку в Софіївській Борщагівці затримали 6 людей: відкрито провадження
Київ • УНН
У селі Софіївська Борщагівка під Києвом сталася бійка між двома компаніями. Поліція затримала шістьох учасників конфлікту, під час якого один з них напав на правоохоронця.
У селі Софіївська Борщагівка під Києвом напередодні сталася бійка між двома компаніями. Поліція затримала шістьох учасників конфлікту, під час якого один з них напав на правоохоронця, відкрито провадження, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.
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За даними поліції, 17 вересня до поліції надійшло повідомлення, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.
"Правоохоронці встановили, що між двома компаніями у кількості 13 осіб стався конфлікт, який переріс в бійку", - повідомили у поліції.
На місце події, як вказано, оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. "Один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні. Конфлікт був припинений одразу на місці події", - зазначили у поліції.
"Шістьох учасників конфлікту поліцейські затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідство триває", - повідомили у поліції.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронному органу тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.
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