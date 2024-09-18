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За бійку в Софіївській Борщагівці затримали 6 людей: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 16174 перегляди

У селі Софіївська Борщагівка під Києвом сталася бійка між двома компаніями. Поліція затримала шістьох учасників конфлікту, під час якого один з них напав на правоохоронця.

У селі Софіївська Борщагівка під Києвом напередодні сталася бійка між двома компаніями. Поліція затримала шістьох учасників конфлікту, під час якого один з них напав на правоохоронця, відкрито провадження, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, 17 вересня до поліції надійшло повідомлення, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.

"Правоохоронці встановили, що між двома компаніями у кількості 13 осіб стався конфлікт, який переріс в бійку", - повідомили у поліції.

На місце події, як вказано, оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. "Один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні. Конфлікт був припинений одразу на місці події", - зазначили у поліції.

"Шістьох учасників конфлікту поліцейські затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідство триває", - повідомили у поліції.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронному органу тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. 

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НПКиївщина
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