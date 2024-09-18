Учасникам бійки в Софіївській Борщагівці оголосили підозри
Київ • УНН
Шістьом учасникам конфлікту в Софіївській Борщагівці оголосили підозри за хуліганство. Двом додатково інкримінують заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю, ще одного підозрюваного затримали.
Учасникам бійки в Софіївській Борщагівці під Києвом оголосили про підозру, повідомили у ГУНП у Київській області, пише УНН.
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"Слідчі повідомили про підозру шести учасникам конфлікту за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб за ч. 2 ст. 296 ККУ, з них двом особам додатково за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронному органу тілесних ушкоджень ч. 2 ст. 345 ККУ, а також одному із правопорушників - підозри оголошені за двома частинами - за ч. 1, 2 ст. 296 ККУ", - ідеться у повідомленні.
Як вказали у поліції, під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали ще одного учасника конфлікту. Щодо нього тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо
17 вересня до поліції надійшло повідомлення, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.
За бійку в Софіївській Борщагівці затримали 6 людей: відкрито провадження18.09.24, 12:28 • 16174 перегляди