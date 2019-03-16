Участники акции в центре Киева двинулись в правительственный квартал
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Участники акции, анонсированной на 16 марта организацией "Национальный корпус", отправились по центральным улицам Киева к правительственному кварталу, передает корреспондент УНН.
Так, демонстранты двинулись от Монумента Независимости Украины в сторону Европейской площади, после чего повернули на улицу Грушевского до правительственного квартала, где расположены здания Верховной Рады и Кабинета министров Украины.
Из-за акции движение по улицам Крещатик и Грушевского было временно ограничено.
Как сообщал УНН, в центре Киева начался сбор людей на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".
В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10000 человек.
Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции.
Столичная полиция пообещала реагировать на провокации во время акций. Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-акции.