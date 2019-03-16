Учасники акції у центрі Києва рушили в урядовий квартал
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Учасники акції, анонсованої на 16 березня організацією "Національний корпус", вирушили центральними вулицями Києва до урядового кварталу, передає кореспондент УНН.
Так, демонстранти рушили від Монументу Незалежності України в бік Європейської площі, після чого завернули на вулицю Грушевського до урядового кварталу, де розташовані будівлі Верховної Ради та Кабінету міністрів України.
Через акцію рух вулицями Хрещатик та Грушевського був тимчасово обмежений.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва почався збір людей на акцію, яку раніше анонсував "Національний корпус".
У поліції зазначали, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10000 осіб.
Під час акцій у Києві забезпечують правопорядок 3 тис. правоохоронців. Вони почали посилювати охорону центру столиці ще за декілька годин до акції, яка тут запланована.
Столична поліція пообіцяла реагувати на провокації під час акцій. Правоохоронці проводять фільтраційні заходи у центрі Києва через акції.