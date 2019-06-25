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Убийство 5-летнего Кирилла: суд начал рассмотрение апелляции полицейского

Киев • УНН

 • 10594 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения работнику патрульной полиции Владимиру Петровцу, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, передает корреспондент УНН.

Убийство 5-летнего Кирилла: суд начал рассмотрение апелляции полицейского

Сегодня началось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката работника патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимира Петровцу, которого подозревают в убийстве мальчика.

Как сообщал УНН, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла.

В свою очередь, сторона защиты подозреваемых подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.

3 июня в больнице 5-летний Кирилл скончался. В связи с этим прокуроры решили изменить подозрение с переквалификацией совершенного преступления.

Полицейским грозит пожизненное лишение свободы.

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