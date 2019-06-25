Убивство 5-річного Кирила: суд почав розгляд апеляції поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги щодо обрання запобіжного заходу працівнику патрульної поліції Володимиру Петровцю, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, передає кореспондент УНН.
Сьогодні розпочалося засідання щодо розгляду апеляційної скарги адвоката працівника патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимира Петровця, якого підозрюють у вбивстві хлопчика.
Як повідомляв УНН, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку та Володимиру Петровцю, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила.
У свою чергу, сторона захисту підозрюваних подала апеляцію на рішення Голосіївського районного суду Києва про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З’ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
3 червня у лікарні 5-річний Кирило помер. У зв’язку із цим прокурори вирішили змінити підозру з перекваліфікацією скоєного злочину.
Поліцейським загрожує довічне позбавлення волі.