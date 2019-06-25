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Убийство 5-летнего мальчика: судьи отправились в совещательную комнату

Киев • УНН

 • 12331 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Коллегия судей Киевского апелляционного суда отправилась в совещательную комнату для принятия решения относительно апелляционной жалобы на избрание меры пресечения работнику патрульной полиции Владимиру Петровцу, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, передает корреспондент УНН.

Убийство 5-летнего мальчика: судьи отправились в совещательную комнату

Так, коллегия судей отправилась в совещательную комнату для принятия решения по апелляционной жалобе адвоката работника патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимира Петровца решения Голосеевского районного суда Киева, который избрал правоохранителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла.

Сторона защиты работников патрульной полиции подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.

3 июня в больнице 5-летний Кирилл умер. В связи с этим прокуроры решили изменить подозрение с переквалификацией совершенного преступления.

Полицейским грозит пожизненное лишение свободы.

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