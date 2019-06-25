Убийство 5-летнего мальчика: судьи отправились в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Коллегия судей Киевского апелляционного суда отправилась в совещательную комнату для принятия решения относительно апелляционной жалобы на избрание меры пресечения работнику патрульной полиции Владимиру Петровцу, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, передает корреспондент УНН.
Так, коллегия судей отправилась в совещательную комнату для принятия решения по апелляционной жалобе адвоката работника патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимира Петровца решения Голосеевского районного суда Киева, который избрал правоохранителю меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла.
Сторона защиты работников патрульной полиции подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.
3 июня в больнице 5-летний Кирилл умер. В связи с этим прокуроры решили изменить подозрение с переквалификацией совершенного преступления.
Полицейским грозит пожизненное лишение свободы.