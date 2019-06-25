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Убивство 5-річного хлопчика: судді відправилися до нарадчої кімнати

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Колегія суддів Київського апеляційного суду відправилася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо апеляційної скарги на обрання запобіжного заходу працівнику патрульної поліції Володимиру Петровцю, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, передає кореспондент УНН.

Убивство 5-річного хлопчика: судді відправилися до нарадчої кімнати

Так, колегія суддів відправилася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо апеляційної скарги адвоката працівника патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимира Петровця на рішення Голосіївського районного суду Києва, який обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку та Володимиру Петровцю, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила.

Сторона захисту працівників патрульної поліції подала апеляцію на рішення Голосіївського районного суду Києва про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські. 

З’ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.

3 червня у лікарні 5-річний Кирило помер. У зв’язку із цим прокурори вирішили змінити підозру з перекваліфікацією скоєного злочину.

Поліцейським загрожує довічне позбавлення волі

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