Убивство 5-річного хлопчика: судді відправилися до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Колегія суддів Київського апеляційного суду відправилася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо апеляційної скарги на обрання запобіжного заходу працівнику патрульної поліції Володимиру Петровцю, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, передає кореспондент УНН.
Так, колегія суддів відправилася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо апеляційної скарги адвоката працівника патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимира Петровця на рішення Голосіївського районного суду Києва, який обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку та Володимиру Петровцю, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила.
Сторона захисту працівників патрульної поліції подала апеляцію на рішення Голосіївського районного суду Києва про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З’ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
3 червня у лікарні 5-річний Кирило помер. У зв’язку із цим прокурори вирішили змінити підозру з перекваліфікацією скоєного злочину.
Поліцейським загрожує довічне позбавлення волі.